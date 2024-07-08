Москва, 8 июля, 2024, 15:56 — ИА Регнум. Четыре бомбардировщика Воздушно-космических сил России ночью совершили обманный манёвр, взлетев в небо, но не выпустив ракеты. Об этом 8 июля сообщил Telegram-канал WarGonzo.

Минобороны РФ/AP/ТАСС

«Сегодня ночью в небо взлетали четыре бомбардировщика. Однако пусков ракет не произошло — это был обманный манёвр», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ВКС внезапно изменили тактику и атаковали ракетами не ночью, а днём. Причём три самолёта Ту-22М3 совершили пуски из района Миллерово в Ростовской области — в максимальной близости к зоне СВО, чтобы у украинских средств противовоздушной обороны было меньше времени сориентироваться.

По данным канала, основной целью атаки были объекты в Киеве. Помимо этого, взрывы раздались в Днепропетровске и Кривом Роге.

Как ранее передавало ИА Регнум, российские военные нанесли удары как минимум тремя гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по военным объектам в Киеве. Одна из ракет попала в цель, которая находится в районе военного аэродрома Жуляны.

Минобороны России сообщило, что утром 8 июля был нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности на Украине и авиабазам ВСУ. Удар наносился в ответ на попытки киевского режима атаковать объекты российской энергетики и экономики.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что заявления киевского режима о якобы намеренном ударе России по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности. Причиной разрушений в Киеве стало падение украинской ракеты ПВО.