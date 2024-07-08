Москва, 8 июля, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указы об освобождении Евгения Аношина и Наиля Мухитова от должностей помощников секретаря Совета безопасности. Документы 8 июля опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Виталий Невар/ТАСС Наиль Мухитов

«Освободить Аношина Евгения Николаевича от должности помощника секретаря Совета безопасности Российской Федерации», — говорится в нём.

Другим указом глава государства освободил от должности помощника секретаря Совбеза Мухитова.

Как сообщало ИА Регнум, 2 июля Путин назначил Елену Ардабьеву статс-секретарём заместителя министра юстиции, а Константина Панферова — заместителем министра юстиции. Документ вступил в силу с момента его подписания.

Президент 17 июня подписал указ о назначении Леонида Горнина первым замминистра обороны России. Путин также назначил Анну Цивилёву и Павла Фрадкова заместителями главы Минобороны, а Олега Савельева — заместителем министра обороны и главой аппарата ведомства.