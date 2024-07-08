Екатеринбург, 8 июля, 2024, 15:37 — ИА Регнум. В Калуге запустили серийное производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen. Об этом 8 июля заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

Виталий Невар/ТАСС

«Там уже началось производство, насколько мы общались с губернатором», ― сказал глава Минпромторга.

Он уточнил, что переговоры с потенциальными партнёрами ООО «АГР» (AGR Automotive Group ― нынешнее название завода) состоялись на прошлой неделе.

Деталей о бренде, моделях и объёмах производства Алиханов не раскрыл.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года автомобильный концерн Volkswagen AG продал все свои российские активы, включая автозавод в Калуге, структуре холдинга «Авилон» — ООО «Арт-Финанс». В автоконцерне отметили, что продали доли в ООО «Фольксваген Груп Рус», в том числе в дочерних компаниях.

В конце января на парковках бывшего завода немецкого автоконцерна Volkswagen в Калужской области скопились тысячи автомобилей немецких, японских и китайских брендов. Среди них были продающиеся в КНР Volkswagen Tyron, разработанная для китайского рынка Audi Q6, а также кроссоверы Toyota RAV4, электромобили Avatr 11 и минивэны GAC M8.

В январе 2024 года Денис Мантуров, занимавший тогда пост вице-премьера — главы Минпромторга, заявил, что производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге планируется возобновить в первом полугодии 2024 года.

Позднее первичная профсоюзная организация предприятия в соцсети сообщила, что производство перезапустят с 1 августа. Такое решение руководство озвучило на общезаводское собрание. Планировалось, что на первом этапе привлекут более 500 сотрудников, которые будут работать в три смены. При благополучном развитии проекта к ноябрю 2024 года количество сотрудников увеличат.

Также при необходимости завод будет нанимать работников, но в первую очередь пригласит бывших сотрудников производственных подразделений.