Москва, 8 июля, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Для помощи военным движение «Народный фронт» разработало чат-бот по вопросам эксплуатации и ремонта переданных Минпромторгом автомобилей УАЗ, сообщила 8 июля пресс-служба Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Эрик Романенко/ТАСС

«Минпромторг России при содействии Народного фронта уже направил бойцам более 1,5 тыс. автомобилей УАЗ «Патриот», также будет передано 480 УАЗ «СГР» («Буханка») и более 200 УАЗ «Пикап”", — заявили в пресс-службе движения.

Представители Народного фронта следят за обслуживанием и ремонтом переданных автомобилей. Справляться с задачами помогают мастера ремонтных центров УАЗ, которые появились в новых регионах России.

Чат-бот по вопросам эксплуатации автомобилей «УАЗ Помощь» тоже стал хорошим подспорьем для военных, отметили в ОНФ. Он содержит информацию о запчастях, техкартах, электросхемах, а также предлагает видеоматериалы для проведения поэтапной самодиагностики и рекомендации для устранения дефектов. В чате можно уточнить расположение ближайшей станции техобслуживания, записаться к мастеру. У солдат есть возможность оперативно связаться с техподдержкой, добавили в пресс-службе движения.

По словам одного из военнослужащих, тыловая логистика крайне важна в зоне проведения СВО. На машинах он доставляет продукты питания и при необходимости может эвакуировать раненых. Поэтому так важно в короткий срок устранять поломки, подчеркнул солдат.

Как сообщало ИА Регнум, в июне ОНФ оснастил приборами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), противоосколочными одеялами машины скорой помощи, а экипажи медиков — бронежилетами и касками. Всего в новые регионы передадут 225 комплектов противоосколочных одеял и жилетов, 84 машины скорой помощи оснастят приборами РЭБ, заявил замруководителя Исполкома «Народного фронта» Сергей Горбунов. Он добавил, что медики новых регионов и водители скорой помощи получат 324 комплекта индивидуальной защиты — бронежилеты и каски.

В декабре 2023 года ОНФ и боксёр Денис Лебедев передали российским бойцам в Ростове-на-Дону 130 автомобилей УАЗ. Представители движения отметили, что благодаря помощи Минпромторга для бойцов, находящихся на передовой, закупили партию из 1500 машин. В них есть шины, печки, тепловые пушки и утеплённые вещи.