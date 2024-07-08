Астана, 8 июля, 2024, 14:47 — ИА Регнум. Российская туристка, находясь в Западно-Казахстанской области в Казахстане, погибла от удара молнии, сообщил 8 июля новостной портал Zakon. kz.

St. Wintermeier/dpa/picture-alliance/ТАСС

По информации журналистов, трагедия произошла во время шторма вечером 7 июля на пляже возле посёлка Сарыомир, расположенного на озере Шалкар. Женщина после удара молнии погибла сразу. На место вызвали фельдшера, он зафиксировал сметь туристки.

Издание отметило, что на Западно-Казахстанскую область 7 июля обрушился сильный порывистый ветер. Из-за него падали деревья, в нескольких домах сорвало крыши, ряд районов временно остался без электроснабжения.

Как сообщало ИА Регнум, в июле во Владимирской области погиб подросток от удара молнии. Кроме того, ещё четверо несовершеннолетних пострадали, из них двоим потребовалась госпитализация.

В мае в подмосковной Балашихе от удара молнии погиб пожилой мужчина. Он шёл по тротуару с зонтом во время грозы, когда получил удар. Прохожие обнаружили тело со следами ожогов. Инцидент попал на видео.