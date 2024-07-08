Москва, 8 июля, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли в зоне проведения спецоперации до 1940 человек. Об этом 8 июля на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ», ― доложил военный.

Удары по позициям украинских войск российские военные нанесли в районах Константиновки и Белогоровки в ДНР. На этом направлении ВСУ потеряли более 570 военнослужащих, а также девять автомобилей, три гаубицы М198 и одну М119 производства США, три 52-мм орудия Д-20, самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», гаубицу Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

В боях с подразделениями группировки войск «Север» ВСУ потеряли до 260 военнослужащих, четыре автомобиля и самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация» калибра 152 мм. Под огонь российских сил в районах Веселовки, Басовки и Константиновки в Сумской области попали живая сила и техника 115-й механизированной бригады, 106-й и 116-й бригад теробороны. Также за сутки ВС России отразили на этомнаправлении три контратаки штурмовых групп 92-й штурмовой бригады ВСУ.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 103-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах Стельмаховки и Артемовки в ЛНР.

«ВСУ потеряли более 495 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36. Кроме того, уничтожены три полевых склада боеприпасов», ― сообщил Конашенков.

В зоне действия подразделения группировки войск «Восток» украинская армия потеряла за сутки до 140 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, гаубицу FН-70 производства Великобритании и орудие Д-20.

Кроме того, украинская армия потеряла до 90 военных в боях с подразделениями группировки войск «Днепр», а также более 385 военнослужащих, американский танк М1А1 Abrams, три автомобиля, и две гаубицы в зоне ответственности подразделений группировки ВС РФ «Центр».

Как сообщало ИА Регнум, за сутки 7 июля Вооружённые силы России уничтожили три пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS и до десяти иностранных специалистов, обслуживавших их. Также ВС РФ нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 122 районах.

В Министерстве обороны сообщили, что Вооружённые силы России утром 8 июля нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности на контролируемой Киевом территории и авиабазам ВСУ в ответ на попытки атак киевским режимом объектов российской энергетики и экономики.