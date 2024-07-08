Киров, 8 июля, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых оправдали по делу о злоупотреблении полномочиями. Такое решение 8 июля вынес Кировский областной суд.

Сергей Бровко/РИА Новости Бывший губернатор Кировской области Никита Белых

«Приговор Октябрьского районного суда города Кирова от 26 декабря 2023 года в отношении Белых Никиты Юрьевича в части осуждения его по ч. 2 ст. 285 УК РФ отменить… Производство по уголовному делу по ч. 3 ст. 286 УК РФ прекратить за отсутствием состава преступления, признав за ним право на реабилитацию», ― огласил решение председательствующий судья Олег Измайлов.

Белых приехал на заседание в сопровождении двух адвокатов, давать комментарии для прессы он отказался.

Заседание изначально назначили на 28 июня, однако перенесли на 8 июля из-за заболевшего гособвинителя. Белых выступил против такого решения, заявив, что живёт в другом городе и в этот день должен выйти на новую работу.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2021 года СК сообщил, что против отбывающего наказание Белых возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий (часть 2 статьи 286 УК РФ). По версии следствия, Белых в 2011 году обеспечил выделение средств регионального бюджета частной компании на постройку жилья для бюджетников. Такими полномочиями Белых не располагал.

Белых признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»). По этой статье ему назначили наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы. В декабре 2023 года суд освободил бывшего губернатора Кировской области от наказания по уголовному делу о превышении полномочий в связи с истечением срока давности. Приговор обжаловали и сторона защиты, и прокуратура.

Белых задержали 24 июня 2016 года в Москве по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Президент Владимир Путин 28 июля лишил его поста губернатора в связи с утратой доверия.

1 февраля 2018 года суд признал Белых виновным в получении взятки, приговорил его к восьми годам колонии строгого режима и назначил штраф в размере 48 млн рублей. Сторона обвинения просила назначить Белых десять лет колонии и штраф в размере 100 млн рублей. 21 июня Белых вышел на свободу из кировской колонии.