Москва, 8 июля, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Комитет Государственной думы по госстроительству одобрил законопроект о штрафах за нарушение правил содержания домашних животных. Нижней палате парламента рекомендовали принять документ в первом чтении.

Илья Наймушин/РИА Новости

Законопроект в Госдуму в декабре 2021 года внесла Московская областная дума.

Согласно предлагаемым изменениям в Кодекс об административных правонарушениях, несоблюдение требований к содержанию домашних животных повлечёт предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере до 1,5 тыс. рублей, на индивидуальных предпринимателей ― от трёх до пяти тысяч рублей.

При этом повторное совершение правонарушения повлечёт наложение штрафа на граждан в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей ― от 5 до 10 тысяч рублей.

Согласно законопроекту, рассматривать такие административные дела и составлять протоколы по ним будут должностные лица органов исполнительной власти, осуществляющих региональный государственный контроль в области обращения с животными.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о безнадзорных животных, в котором запрещён самовыгул кошек и собак. В соответствии с поправкой свободный выгул домашних питомцев будет разрешён лишь в специально отведённых местах. Вне таких мест хозяева будут обязаны контролировать перемещение своего любимца, в том числе контроль нужно будет осуществлять на проезжей части, во дворах, в лифтах, на детских площадках и в иных местах.

Кроме того, регионам при желании разрешается самостоятельно определять методы осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев, но они должны соответствовать нормам гуманного обращения с животными, прописанным в российском законодательстве.

Ранее комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды подготовил поправки в закон об ответственном обращении с животными, предложив наделить владельцев домашних животных дополнительными обязательствами по разведению, содержанию и маркировке животных. В частности, к требованиям предлагается отнести обязательную регистрацию заводчиков животных, вакцинацию питомцев и уплату налогов.

Один из авторов инициативы — первый зампред комитета Госдумы, координатор федерального проекта «Единой России» «Защита животного мира» Владимир Бурматов пояснил, что поправки к законопроекту помогут решить проблему «чёрных заводчиков». Такие люди разводят животных в ненадлежащих условиях, фактически обрекая их на муки.