Геленджик, Краснодарский край, 8 июля, 2024, 13:46 — ИА Регнум. Спортивная парусная яхта с пятью человеками на борту затонула 7 июля в акватории Чёрного моря, рядом с Геленджиком. Из воды удалось достать четверых, ведутся поиски одной пассажирки, сообщили в пресс-службе Западного МСУТ СК.

МЧС РФ/РИА Новости

«В Геленджике следователи устанавливают обстоятельства затопления спортивной парусной яхты в результате которого пропала женщина», — заявили в пресс-службе ведомства.

Следствие установило, что на парусном судне проводили обучение яхтингу. Во время одного из занятий на воде яхту затопило в пределах Геленджика. Спасатели достали из воды четверых человек. Сейчас, по данным СК, сотрудники продолжают поиски пропавшей пассажирки.

Правоохранители осмотрели яхт-клуб, откуда выходило судно, им предстоит установить все обстоятельства произошедшего. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года ребёнок шести месяцев погиб в Чувашии на Волге, где во время сильной грозы затонул лёгкий моторный катер. У следовавшей от острова Амоксар к правому берегу Волги моторной лодки заглох двигатель, и её опрокинуло высокой волной. В лодке, рассчитанной на пять пассажиров, находились десять человек, в том числе шестеро детей. Спасательных жилетов было пять. Восемь из десяти человек нашли, в их числе был погибший ребёнок.

В июне 2022 года на Новосибирском водохранилище перевернулась яхта с людьми. На борту находились четыре человека. Один мужчина смог самостоятельно добраться до острова Умовский, двух достали из воды спасатели. Медицинская помощь им не потребовалась. Позже сотрудники МЧС обнаружили в воде четвёртого мужчину без признаков жизни. В поисках участвовали около 40 человек и 14 единиц техники.