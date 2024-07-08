Москва, 8 июля, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Пока НАТО соберёт дополнительные бригады для якобы «защиты от России», украинский конфликт закончится победой России. Об этом 8 июля корреспонденту ИА Регнум заявил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

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Он прокомментировал информацию о том, что НАТО, согласно разрабатываемым военным планам, требуется от 35 до 50 дополнительных бригад, чтобы отразить возможное «нападение» со стороны России. Анонимный военный источник сообщил агентству Reuters, что в каждой такой бригаде должно состоять от 3 до 7 тыс. военнослужащих.

Дандыкин отметил, что Россия не планирует ни на кого нападать. Президент России Владимир Путин заявлял, что разговоры о возможном нападении России на Европу не соответствуют действительности, и назвал подобные заявления домыслами.

«Для того чтобы собрать такое количество бригад, странам НАТО придётся принять непопулярные решения. Уже сейчас в странах Запада нет большого количества людей, желающих пойти на контрактную службу. А принимать на срочную службу — значит вызывать недовольство в странах Европы. Ранее в Германии пытались сформировать корпус, но у них не получилось. Недостаточно просто собрать личный состав, его нужно вооружить, обеспечить и финансировать, а это очень непросто даже для американцев, не говоря о других членах НАТО. Поэтому желания и возможности у них не совпадают», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что США стремятся быть активными на всех направлениях, но в основном будут продолжать поддерживать киевский режим. Однако уже никто не верит, что они смогут одержать победу и сдержать российскую армию. Кроме того, в США заявляют, что им не хватает оружия на всех, всё идёт сейчас прямым потоком на Украину. А всех остальных, кроме Тайваня, они просят подождать.

Дандыкин добавил, что для укомплектования бригад необходимо запустить экономику, но позиция Венгрии, Словакии и результаты выборов во Франции показывают, что Европа не готова к этому. Даже если и произойдёт формирование бригад, то это будет поздно для НАТО, считает эксперт.

Он напомнил, что ВС России уже ликвидировали многих наёмников на Украине, поэтому их число поубавилось.

«Странам НАТО не нужно вводить свой контингент, если они не хотят поражения. ВС России наносят удары по противовоздушной обороне противника, российские военнослужащие планомерно уничтожают врага. Киевский режим бьёт по мирным жителям и откровенно злорадствует людскому горю. Это показатель его слабости», — отметил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель НАТО заявил, что военные планировщики определили подробные требования к войскам и вооружению, необходимым для защиты альянса. Отмечается, что пока непонятно, откуда военный блок возьмёт необходимое количество людей для формирования такого числа бригад. Это может быть сделано за счёт перевода войск из других регионов и дополнительного набора.

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Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что у России нет и не было планов по нападению на кого бы то ни было, включая страны Североатлантического альянса. Именно Запад объявил Россию прямой угрозой, добавила дипломат.

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