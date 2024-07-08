Москва, 8 июля, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Девочка, жившая на Украине до специальной военной операции, воссоединилась с матерью в Минске. Об этом 8 июля сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова в Telegram-канале.

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка

«После расставания родителей девушка жила с папой и бабушкой — вначале на Украине, а потом, когда началась СВО, уехали в Россию. Мама с тремя другими детьми направилась с Украины в Польшу. Общались только по телефону и через интернет», — написала она.

Львова-Белова рассказала, что в последнее время воспитанием внучки занималась бабушка, но из-за возникших трудностей девочка оказалась в социально-реабилитационном центре.

Отмечается, что мать захотела забрать дочь к себе, но приехать за ней не смогла из-за проблем на границе. При этом отец девочки дал согласие на то, чтобы её передали матери.

Аппарат омбудсмена при посредничестве представителей Катара и Международного Комитета Красного Креста проработал логистику и помог с получением необходимых документов. В результате девочку в сопровождении юриста перевезли из Москвы в Минск, где она встретилась с матерью.

Как передавало ИА Регнум, 7 июня Львова-Белова на полях Петербургского международного экономического форума сообщила, что при содействии аппарата детского омбудсмена трое детей вместе с матерью вернулись в Россию с Украины. Она рассказала, что основные сложности в процессе возврата детей связаны с ситуациями, когда родители находятся в разводе и не могут определиться, с кем будет проживать ребёнок.

Президент России Владимир Путин на встрече с Львовой-Беловой 31 мая заявил о необходимости воссоединения детей РФ и Украины с родителями. Детский омбудсмен тогда отметила, что киевский режим не освещает случаи, когда российская сторона передаёт на Украину спасённых из зоны конфликта детей, так как это будет противоречить обвинениям в «агрессии» России и «захвате» несовершеннолетних.

Львова-Белова 22 мая сообщила о передаче Украине шестерых несовершеннолетних в возрасте от шести до 17 лет. Их передали одной из приехавших с Украины матерей на территории Катара. До этого они проживали в России у родственников. Также шестерых детей Россия передала Украине в декабре 2023 года. Встреча прошла в катарском посольстве в Москве.