Москва, 8 июля, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Вице-адмирала Сергея Липилина назначили командующим Балтийским флотом. Об этом 8 июля сообщил источник в военно-морских кругах.

Виталий Тимкив/РИА Новости Сергей Липилин

«Вице-адмирал Липилин назначен на должность командующего Балтийским флотом», — процитировал заявление источника РЕН ТВ.

Главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев представил сегодня нового командующего Балтфлотом.

До своего назначения на эту должность Липилин был первым заместителем командующего Балтийским флотом начиная с 2021 года. Ранее он занимал должность заместителя командующего Черноморским флотом.

Предшественником Липилина был вице-адмирал Владимир Воробьёв. Он занимал должность командующего Балтфлотом с конца апреля прошлого года. Его назначили заместителем главнокомандующего ВМФ России Моисеева.

Президент России Владимир Путин в конце июня заявил на совещании по вопросам кораблестроения о необходимости укреплять Вооружённые силы и Военно-морской флот, чтобы адекватно отвечать на вызовы и угрозы.