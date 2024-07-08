Москва, 8 июля, 2024, 13:09 — ИА Регнум. В России действует и должен соблюдаться мораторий на смертную казнь. Позиция МИД по этому вопросу остаётся неизменной, заявил в интервью «Известиям» директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека министерства иностранных дел Григорий Лукьянцев.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Вопрос об отмене моратория вновь подняли в обществе, причиной в числе прочих послужил и теракт в «Крокус Сити Холле».

«Есть соответствующая позиция, сформулированная Конституционным судом РФ: мораторий действует и он должен соблюдаться и сохраняться», — указал Лукьянцев.

Он напомнил, что В России мораторий на смертную казнь установили, когда страна вступала в Совет Европы, это было одно из обязательств.

Дальнейшая судьба решения по смертной казни зависит от органов власти. Дискуссии в обществе по данному вопросу будут возникать всегда, добавил директор департамента.

Как сообщало ИА Регнум, теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске боевики совершили 22 марта. В результате нападения погибли 145 человек, в том числе шестеро детей. Ещё 550 человек пострадали. Суд признал потерпевшими по делу о теракте в концертном зале более 1,7 тыс. человек. В ходе расследования преступления Басманный суд Москвы в общей сложности принял решение арестовать 18 фигурантов дела. Ещё двое обвиняемых находятся под подпиской о невыезде.

После трагедии заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что этому нужно противопоставить «тотальные казни» террористов, а также репрессии против их семей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после этого заявил, что Кремль не участвует в дискуссии о необходимости снять мораторий на смертную казнь.

28 июня председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил рассмотреть вопрос о возможной отмене моратория на смертную казнь. Он напомнил, что высшая мера наказания в советское время могла быть назначена за убийство двух или трёх лиц. Кроме того, Бастрыкин обратил внимание, что на содержание осуждённых, приговорённых к пожизненному заключению, уходит колоссальный бюджет.

Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин заявил, что высший судебный орган считает недопустимым возвращение смертной казни. По его словам, меры, предпринимаемые Конституционными судом, направлены на противостояние угрозам в рамках Конституции.

Конституционный суд России в феврале 1999 года признал неконституционным вынесение смертного приговора при отсутствии суда присяжных. В ноябре 2009 года КС запретил выносить смертные приговоры любым судам.