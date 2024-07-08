Лондон, 8 июля, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Американская корпорация Boeing признала вину в мошенничестве по делу о крушении двух самолётов её производства серии 737 Max в 2018 и 2019 годах, сообщило 7 июля агентство Reuters, ссылаясь на документ министерства юстиции США.

Andrew Lotulung/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Обломки самолета 737 Max индонезийской авиакомпании Lion Air

По информации издания, компания также согласилась выплатить штраф в размере $243,6 млн и в течение трёх лет вложить $455 млн в развитие программ безопасности. Минюст выдвинул это предложение корпорации 30 июня, дав неделю на размышление.

«Сделка о признании вины, для которой требуется одобрение судьи, заклеймит авиапроизводителя как преступника, виновного в авиакатастрофах в Индонезии и Эфиопии», — говорится в публикации.

Агентство также отметило, что такое решение ставит под вопрос, сможет ли теперь Boeing заключать государственные контракты с минобороны США и NASA. При этом такое завершение дела позволит привлечь меньше внимания к авиакатастрофам с самолётами компании.

Сообщается, что родственники погибших в авариях возмутились, узнав о мировом соглашении, так как хотели добиться более суровых последствий для компании. В двух авиакатастрофах погибли 346 человек.

«Преступление Boeing по праву можно считать самым губительным корпоративным преступлением в истории США. Сделка — это пощечина», — заявила агентству юрист Эрин Эпплбаум, представляющая некоторых родственников погибших.

Как сообщало ИА Регнум, о решении минюста США предъявить обвинение в мошенничестве компании Boeing стало известно 30 июня. Ведомство предложило сразу признать вину или предстать перед судом.

Самолёт 737 Max индонезийской авиакомпании Lion Air упал в Яванское море в октябре 2018 года, погибли 189 человек. В марте 2019 года разбился самолёт той же серии, принадлежащий эфиопской компании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. В Индонезии в сентябре 2019 года после расследования пришли к выводу, что причиной крушения 737 Max стали ошибки в проектировании и недостаточный контроль со стороны служб надзора за полётами.

В октябре 2019 года гендиректор Boeing Деннис Мюленбург признал, что компания допустила ряд ошибок и это могло стать причиной крушения самолётов в Эфиопии и Индонезии.