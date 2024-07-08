Москва, 8 июля, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Таганский суд Москвы 8 июля вынес решение оштрафовать мессенджер Telegram на 3 млн рублей за отказ удалять сообщения с призывами к антиправительственным акциям. Об этом 8 июля сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Суд постановил признать виновным Telegram Messenger Inc по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ («Неудаление владельцем информационного ресурса в сети интернет информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством») и назначить ему наказание в виде штрафа на сумму 3 млн рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в материалах дела сообщалось о выявлении Роскомнадзором в нескольких Telegram-каналах недостоверной информации об армии России, а также призывов к участию в антиправительственных выступлениях. Ведомство направило руководству мессенджера требование удалить эти записи, однако этого сделано не было, после чего на Telegram составили протокол об административном правонарушении.

Представителей мессенджера уведомили о судебном заседании, однако они на него не явились.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Telegram неоднократно штрафовали за неудаление запрещенной информации. Так, 8 марта мессенджер оштрафовали на четыре миллиона рублей за отказ удалять фейки о потерях Вооружённых сил России в ходе проведения спецоперации. Представители Telegram на заседание суда по делу тогда также не явились.

В июне 2023 года Таганский суд Москвы также оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за отказ удалить 32 Telegram-канала с недостоверной информацией о спецоперации и её участниках. Мессенджер оштрафовали по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ.