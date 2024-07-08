Москва, 8 июля, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Поражение на досрочных парламентских выборах коалиции президента Франции Эммануэля Макрона вызвано проводимой им политикой вмешательства в дела других стран, заявил 8 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Yves Herman/POOL/EPA/ТАСС Президент Франции Эммануэль Макрон

«Подобная участь ждёт всех действующих европейских глав и США, занимающихся вмешательством в суверенные дела других государств. В то время как их граждане требуют заняться решением внутренних проблем и развитием национальных экономик», — написал он.

Володин отметил, что французские граждане не поддались на трюки политтехнологов, не помогло даже снятие ряда кандидатов. Теперь победившая на выборах партия добивается права формировать правительство.

Как сообщало ИА Регнум, по итогам второго тура выборов в Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции, прошедших 7 июля, победила коалиция левых сил «Новый народный фронт», получив 182 места из 577. Коалиция Макрона «Вместе» получает 168 мест в парламенте, партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» — 143 места. Остальные места распределились между другими партиями.

Премьер-министр Габриэль Атталь после объявления предварительных результатов голосования заявил, что подаст президенту прошение об отставке. Он признал, что его партия не смогла набрать большинство голосов.