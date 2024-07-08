Москва, 8 июля, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Трёх мигрантов, подозреваемых в изнасиловании сотрудницы телеканала «Матч ТВ», задержали в Москве. Об этом 8 июля сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

ГСУ СК России по г. Москве. Кадр из видео

«По подозрению в совершении преступления задержаны трое граждан Республики Узбекистан. Один из них пытался скрыться от правоохранительных органов, но его попытка была пресечена по дороге в аэропорт», — говорится в сообщении.

Отмечается, что фигурантам предъявлено обвинение, следствие намерено ходатайствовать об их аресте. В рамках уголовного дела назначили судебно-медицинские, психолого-психиатрические и генетические экспертизы.

Также в ведомстве сообщили, что по местам проживания и работы обвиняемых произведены осмотры. Установлено, что иностранные граждане находились на территории России в нарушение миграционного законодательства.

По данным следствия, в ночь на 6 июля трое пьяных мужчин напали на девушку. Двое из них совершили изнасилование, а третий наблюдал за обстановкой, обеспечивая безопасность соучастников.

По данным СМИ, жертвой изнасилования стала редактор спортивного телеканала «Матч ТВ».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3900503" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель МВД России Ирина Волк информировала, что в Останкинском районе Москвы изнасилована женщина. Личность пострадавшей она не раскрывала.

Ранее об изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ» сообщила заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Тина Канделаки. Она отметила, что холдинг приложит все усилия для того, чтобы насильников наказали по всей строгости закона.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела.