Москва, 8 июля, 2024, 12:12 — ИА Регнум. В Москве отец, случайно утопивший пятимесячного младенца во время купания, не отдавал тело сына врачам, потому что не мог поверить в случившееся. В отношении мужчины уже возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

IMAGO/Zoonar.com/Maria Kraynova/Global Look Press

29 июня на подстанцию скорой помощи на улице Соколово-Мещерская пришёл мужчина с мёртвым младенцем на руках. Медики попытались забрать у него ребёнка, чтобы провести освидетельствование, но не смогли. Отец был в шоке от случившегося и не отдавал тело ребёнка. Врачам пришлось вызвать полицию, чтобы разрешить ситуацию и разобраться в том, что произошло. Вскоре на подстанцию прибыл наряд патрульно-постовой службы.

«По данным сотрудников подстанции скорой помощи, около 21.00 к ним пришёл мужчина, который держал в руках мертвого грудного ребенка с признаками водной асфиксии. Была установлена его личность, им оказался 40-летний житель Москвы, он сообщил о том, что с его пятимесячным сыном произошёл несчастный случай во время купания», — рассказал собеседник агентства.

Полицейские опросили отца, он объяснил, что вечером находился дома вместе с пятимесячным ребёнком. Он решил искупать сына перед сном, набрал воды в ванну и посадил малыша в воду. После этого отец вышел в комнату, ненадолго присел на диван, но уснул от усталости. Проснувшись, он подскочил и побежал в ванну, но малыш к тому времени уже утонул.

«Давность смерти на момент осмотра составила около 3 часов. По данному факту в отношении родителя возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ)». Отец погибшего ребёнка находится под подпиской о невыезде», — рассказал собеседник агентства.

Известно, что у супругов есть ещё двое детей в возрасте 14 и 6 лет. Ранее отец уже был судим в 2021 году за нарушение правил дорожного движения и эксплуатацию транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ст. 264 ч.2 УК РФ) и в 2024 за «Подделку, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» (ст.327ч.5 УК РФ). По факту гибели младенца ведётся следствие.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве в подъезде жилого дома на Рязанском проспекте был обнаружен младенец. Позже выяснилось, что мать новорождённого мальчика боялась осуждения родных и бросила ребёнка. Женщина оказалась замдиректора известного ресторана фастфуда.