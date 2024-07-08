Москва, 8 июля, 2024, 11:50 — ИА Регнум. Массовый сбой произошёл в работе WhatsApp (принадлежит Meta — организация, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ), от российских пользователей поступили многочисленные сообщения на эту тему, сообщил 8 июля сайт «Сбой.рф».

Muhammad Ata/Keystone Press Agency/Global Look Press

На основе обращений и отчётов посетителей 8 июля наблюдаются проблемы или сбой у WhatsApp, сообщил сайт.

Большинство жалоб (58%) поступили из Краснодарского края, десять процентов — из Дагестана, шесть процентов — из Москвы, пять процентов сообщений поступили из Ростовской и столько же — из Волгоградской областей, четыре процента — из Ставрополья, три — из Кабардино-Балкарии, два — из Подмосковья. Один процент сообщений приходится на Санкт-Петербург, столько же — на Свердловскую области и на Северную Осетию.

Сбой мог возникнуть из-за аварии или технических неполадок, проблема также может оказаться временной, сообщил сайт.

Как сообщало ИА Регнум, сбой в работе WhatsApp произошёл в начале апреля. Позже, в конце месяца, об аналогичной проблеме заявили пользователи соцсети X. На неполадки пожаловались жители ряда стран, в основном США. В конце мая проблемы возникли у пользователей новостного раздела Google.