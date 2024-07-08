Берлин, 8 июля, 2024, 11:30 — ИА Регнум. Британские журналисты раскрывают важную информацию о тактике сборной Англии перед матчами чемпионата Европы 2024 года, лишая её преимущества в игре, заявил главный тренер команды Гарет Саутгейт.

ANNA SZILAGYI/EPA/ТАСС Гарет Саутгейт

Ранее перед четвертьфинальным матчем со Швейцарией в СМИ появилась информация о планах Саутгейта впервые на чемпионате использовать схему в три центральных защитника. Английская команда вышла на игру именно в такой расстановке, о которой писали западные журналисты.

«Мы пытаемся выиграть футбольный турнир, а наши собственные СМИ сливают тактическую информацию через два часа после того, как мы закончили тренировку», — процитировала специалиста радиостанция talkSPORT.

Тренер отметил, что из-за слива данных о тактике у сборной Швейцарии появились три дня на подготовку контрмер. Подобные действия СМИ не идут на пользу сборной, подчеркнул Саутгейт.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июля футболисты сборной Англии обыграли соперников из Швейцарии и вышли в полуфинал чемпионата Европы. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. В назначенной серии пенальти футболисты Британии победили со счётом 5:3.

В полуфинале Евро-2024 англичане сыграют со сборной Нидерландов. Команда попала в полуфинал чемпионата Европы, обыграв турецких футболистов. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной Нидерландов. Нидерландцы впервые с 2004 года дошли до полуфинала чемпионата Европы.