Хасавюрт, Дагестан, 8 июля, 2024, 11:11 — ИА Регнум. Аттракцион с детьми обрушился в одном из сёл в Хасавюртовском районе, сообщили 8 июля в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

Прокуратура Дагестана

Инцидент произошёл в селе Куруш в детском парке. Качели рухнули во время эксплуатации.

«По предварительным данным, никто не пострадал», — сообщили в прокуратуре.

Ведомство начало доследственную проверку.

Как сообщало ИА Регнум, в мае прошлого года в Оренбурге 20 человек, в том числе дети, получили травмы в результате обрушения карусели в парке аттракционов. Причиной обрушения стал сбой в работе аттракциона.

В Свердловской области в городе Верхняя Тура 7 мая прошлого года погибла девятилетняя девочка, качавшаяся на самодельных качелях во дворе общежития. У качелей перекрутились верёвки.