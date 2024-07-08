Москва, 8 июля, 2024, 10:40 — ИА Регнум. В России ликвидируют «дочку» American Express. Согласно данным системы СПАРК, дочерняя организация American Express Company «Америкэн экспресс банк» подал заявление о ликвидации юридического лица 4 июля. Судя по форме документа (Р15 016), заявление было подано в ФНС, сообщил «Коммерсантъ».

Silas Stein/dpa/picture-alliance/ТАСС

«Америкэн экспресс банк» стала первой дочерней организацией иностранных банков, сделки с долями которых требуют специального разрешения, решившая добровольно сдать лицензию вместо продажи бизнеса в стране. Банк получил разрешение президента России на проведение добровольной ликвидации в мае 2024 года.

American Express заявила о приостановке работы в России в начале марта 2022 года из-за спецоперации на Украине. В конце марта того же года Банк России исключил платёжную систему из соответствующего реестра.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому в стране 45 банкам с акциями и долями иностранных граждан из недружественных государств временно запрещено совершать сделки. Под временный запрет попали такие банки, как «Америкэн экспресс банк», «Вестерн Юнион ДП Восток», «Голдман Сакс банк», «Райффайзенбанк», «Озон банк», «Ситибанк», «Юникредитбанк», «Яндекс банк» и другие. Сделки в этих банках можно будет совершать лишь по специальному разрешению главы государства.

Ограничение на совершение сделок действовало до 31 декабря 2022 года. Затем его продлили до конца 2023 года. В декабре прошлого года Путин продлил запрет на совершение сделок с долями иностранцев из недружественных стран в стратегических компаниях России, части банков и других предприятий до конца 2025 года.

С 24 июня российская дочерняя структура одного из крупнейших банков Китая Bank of China приостановила операции с российскими банками из американского санкционного списка. При этом в организации заявили, что с остальными партнёрами они продолжат работу.

Один из посредников, помогающих россиянам получать карты в турецких банках, Сергей Овсянников рассказал, что бывшая турецкая «дочка» Сбербанка DenizBank ужесточила условия открытия счетов для россиян. Затруднения возникают даже у тех, у кого есть местная прописка и вид на жительство в Турции. Ранее россиянину для открытия счёта в одном из крупнейших банков Турции DenizBank достаточно было загранпаспорта.