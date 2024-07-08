Москва, 8 июля, 2024, 10:12 — ИА Регнум. В рамках голосования за звание лучшего молодого футболиста Российской Премьер-Лиги (РПЛ) сезона 2023/2024 на спортивном портале «Чемпионат.com» пятёрку лидеров выбрал бывший голкипер клуба «Краснодар» Матвей Сафонов.

Александр Вильф/РИА Новости Матвей Сафонов

В голосовании участвовали главные тренеры и капитаны российских команд.

Новоиспечённый вратарь французского «Пари Сен-Жермен» назвал лучшим молодым игроком РПЛ форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина. На второе место Сафонов поставил крайнего полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева. Третья строчка у Никиты Салтыкова, в прошлом сезоне игравшего за «Крылья Советов». Четвёртое место голкипер отдал полузащитнику Кириллу Щетинину из «Ростова», а пятое — полузащитнику Никите Кривцову из «Краснодара».

В сезоне 2023/2024 Матвей Сафонов с составе «Краснодара» занял второе место в чемпионате России. Серебро первенства клуб завоевал впервые в своей истории.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня стало известно о переходе Сафонова в «ПСЖ». Пресс-служба подчеркнула, что в краснодарском клубе гордятся голкипером и желают ему дальнейших успехов. Футболист является выпускником клубной академии, сыграл 175 матчей за команду, в 53 из них он не пропустил ни одного мяча.

Позднее, 29 июня, появилась информация, что одноклубником Сафонова может стать украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин. «ПСЖ» следит за ситуацией вокруг Лунина, так как он может потерять место основного голкипера «Реала» после восстановления от травмы Тибо Куртуа. Издание Defensa Central отметило, что испанский клуб не планирует препятствовать уходу украинца и готов выставить его на трансфер, если он не подпишет новый контракт.