Донецк, 8 июля, 2024, 10:13 — ИА Регнум. Вооружённые силы России каждый день продвигаются вперёд на территории ДНР, и это отодвигает линию фронта от обстреливаемой со стороны ВСУ Горловки. Об этом 8 июля заявил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Евгений Биятов/РИА Новости

Пушилин уточнил, что армия России методично продвигается, занимаясь освобождением территории региона от украинской армии.

«Уже на горловском направлении, там мы видим ежедневное продвижение и отодвигание линии фронта от обстреливаемой Горловки, это дзержинское направление», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, 7 июля официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об освобождении российскими войсками населённого пункта Чигари в ДНР. Подразделения российской группировки войск «Центр» также улучшили тактическое положение на этом направлении, добавил военный.

Перед этим в Минобороны рассказали, что Вооружённые силы России освободили населённый пункт Сокол в ДНР. В ведомстве уточнили, что с 29 июня по 5 июля армия России освободила пять населённых пунктов: Шумы, Новоалександровку, Новопокровское, Спорное и район Новый города Часов Яр в ДНР, а также село Степовая Новосёловка под Харьковом.