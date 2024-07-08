Симферополь, 8 июля, 2024, 10:17 — ИА Регнум. Пять сёл в Симферопольском районе остались без электроснабжения из-за коммунальной аварии, сообщил 8 июля Telegram-канал «Крымэнерго».

Алексей Куденко/РИА Новости

Сначала компания сообщила об аварийном отключении в Трёхпрудном, Чистеньком и Трудолюбово. Позже появилось сообщение об экстренном отключении электричества в Перово и селе Молочном.

«Крымэнерго» отметило, что в сёлах работают аварийные бригады.

Как сообщало ИА Регнум, без газоснабжения 7 июля в Крыму остались 14 населённых пунктов. Это произошло из-за повреждения магистрального газопровода.

Как сообщил советник главы Крыма Олег Крючков, авария на газораспределителе и пожар произошли в селе Виноградном под Алуштой.