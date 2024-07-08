Москва, 8 июля, 2024, 10:01 — ИА Регнум. Разведчики Вооружённых сил России смогли без единого выстрела захватить в плен две смены бойцов украинских войск и занять опорный пункт в глубине обороны ВСУ в Харьковской области. Об этом 7 июля рассказал командир российского танкового соединения с позывным Рубин, его слова привело Министерство обороны.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам военного, подразделению разведки поставили сложную боевую задачу зайти на 2,5 км вглубь обороны украинских войск.

«В определённый момент, по идее, должен был быть бой, парни были готовы, но когда они потихоньку зашли на 700 метров, в лесопосадки, дом и забрали сначала четверых пленных, радиостанцию. Разыграли противника, на следующий день пришла смена, забрали [в плен] и смену», — сказал он.

Рубин уточнил, что это первое на его памяти задание, когда российские разведчики без стрельбы смогли зайти вглубь обороны противника и занять опорный пункт ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июля официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал об освобождении армией России населённого пункта Чигари в ДНР. Он уточнил, что подразделения российской группировки войск «Центр» также улучшили тактическое положение.

В Минобороны 6 июля сообщили, что российские войска освободили в ДНР населённый пункт Сокол. При этом с 29 июня по 5 июля ВС России освободили пять населённых пунктов: Шумы, Новоалександровку, Новопокровское и Спорное, а также район Новый города Часова Яра в ДНР и село Степовая Новосёловка в Харьковской области.