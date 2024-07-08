Москва, 8 июля, 2024, 09:47 — ИА Регнум. Народная артистка СССР Марина Кондратьева, являвшаяся примой-балериной Государственного академического Большого театра (ГАБТ), ушла из жизни в возрасте 90 лет. Об этом 8 июля сообщила пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова.

Михаил Терещенко/ТАСС Народная артистка СССР Марина Кондратьева

«Народная артистка СССР, прима-балерина и педагог Большого театра Марина Викторовна Кондратьева сегодня ночью ушла из жизни в возрасте 90 лет», — привёл её слова телеканал RT.

Она добавила, что о дате прощания и похорон Народной артистки СССР станет известно позднее.

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Кондратьева родилась 1 февраля 1934 года в Ленинграде и в 1952 году окончила Московское хореографическое училище, куда её рекомендовала советская артистка балета, балетмейстер и педагог, основоположник теории русского классического балета А. Я. Ваганова. Является первой исполнительницей партий Водяницы (балет «Конёк-горбунок» в постановке Александра Радунского) и Музы («Паганини» в постановке Леонида Лавровского).

В 1965 году была удостоена звания народной артистки РСФСР, а в 1976-м — народной артистки СССР. С 1980 года начала преподавать, её ученицами были такие балерины, как Галина Степаненко, Надежда Грачёва и Наталья Осипова. Также награждена орденом «Знак Почёта» (1959) и орденом Почёта (2001).