«Спартак» договорился о трансфере игрока сборной Аргентины
Источник: «Спартак» договорился с «Ривер Плейт» о переходе Барко за $16 млн
Буэнос-Айрес, 8 июля, 2024, 09:43 — ИА Регнум. Полузащитник аргентинского клуба «Ривер Плейт» Эсекьель Барко продолжит карьеру в России. Уже в ближайшее время он перейдёт в московский «Спартак». Об этом в соцсети Х сообщил журналист Сесар Луис Мерло.
По его словам, «Ривер Плейт» принял предложение «Спартака». Сумма трансфера составит 16 млн долларов. Сейчас стороны ведут обмен документами.
Ожидается, что на следующей неделе Барко вылетит в Москву, где после прохождения медосмотра подпишет контракт, рассчитанный на четыре года.
В этом сезоне Барко провёл за «Ривер Плейт» 28 матчей, забил два гола и сделал семь результативных передач.
Как сообщало ИА Регнум, в конце июня стало известно, что нападающий московского «Спартака» Александр Соболевможет перейти в санкт-петербургский «Зенит». Знакомый с ситуацией источник «Чемпионат» сообщил, что клубы обсуждают возможный трансфер футболиста. По его словам, вероятная сумма перехода, если он произойдёт, будет в районе €12 млн.
Соболев перешёл в московский «Спартак» в январе 2020 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Недавно клуб покинул нидерландский футболистКвинси Промес. Срок действия договора истёк 30 июня 2024 года. в пресс-службе ФК пояснили, что Промес полностью пропустил вторую часть завершившегося сезона из-за личных причин, которые не позволили ему вернуться в Россию после зимних тренировочных сборов в ОАЭ. В клубе выразили надежду, что в будущем сторонам удастся вернуться к вопросу о возобновлении выступления Квинси.