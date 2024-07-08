Буэнос-Айрес, 8 июля, 2024, 09:43 — ИА Регнум. Полузащитник аргентинского клуба «Ривер Плейт» Эсекьель Барко продолжит карьеру в России. Уже в ближайшее время он перейдёт в московский «Спартак». Об этом в соцсети Х сообщил журналист Сесар Луис Мерло.

IMAGO/Camilla Stolen/ТАСС Эсекьель Барко

По его словам, «Ривер Плейт» принял предложение «Спартака». Сумма трансфера составит 16 млн долларов. Сейчас стороны ведут обмен документами.

Ожидается, что на следующей неделе Барко вылетит в Москву, где после прохождения медосмотра подпишет контракт, рассчитанный на четыре года.

В этом сезоне Барко провёл за «Ривер Плейт» 28 матчей, забил два гола и сделал семь результативных передач.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июня стало известно, что нападающий московского «Спартака» Александр Соболевможет перейти в санкт-петербургский «Зенит». Знакомый с ситуацией источник «Чемпионат» сообщил, что клубы обсуждают возможный трансфер футболиста. По его словам, вероятная сумма перехода, если он произойдёт, будет в районе €12 млн.

Соболев перешёл в московский «Спартак» в январе 2020 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Недавно клуб покинул нидерландский футболистКвинси Промес. Срок действия договора истёк 30 июня 2024 года. в пресс-службе ФК пояснили, что Промес полностью пропустил вторую часть завершившегося сезона из-за личных причин, которые не позволили ему вернуться в Россию после зимних тренировочных сборов в ОАЭ. В клубе выразили надежду, что в будущем сторонам удастся вернуться к вопросу о возобновлении выступления Квинси.