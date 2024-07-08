Магас, 8 июля, 2024, 09:30 — ИА Регнум. Более 39 миллиардов рублей направила Ингушетия за пять лет на реализацию национальных проектов. Об этом рассказал глава республики Махмуд-Али Калиматов в ежегодном послании к Народному собранию Ингушетии.

Pravitelstvori.ru Махмуд-Али Калиматов

Махмуд-Али Калиматов подчеркнул, что власти республики уделяют нацпроектам повышенное внимание. Более 39 миллиардов рублей за пять лет были направлены на строительство и реконструкцию детских образовательных учреждений, больниц и поликлиник, культурных и спортивных объектов, объектов дорожного хозяйства, благоустройство общественных пространств и другие нужды. В общей сложности в рамках нацпроектов в Ингушетии были построены или реконструированы 324 объекта.

Махмуд-Али Калиматов напомнил, что в этом году президент РФ Владимир Путин инициировал реализацию пяти новых нацпроектов: это «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь и дети», «Экономика данных» и «Кадры». Как заметил глава Ингушетии, в новых национальных целях обозначены более сотни жизненно необходимых направлений, и Ингушетия намерена участвовать в них самым активным образом.

По словам Калиматова, в текущем году на реализацию нацпроектов в Ингушетии направлено 4,1 миллиарда рублей, в том числе, 3,4 миллиарда рублей из федерального бюджета. На эти средства будет завершено строительство пяти новых школ, одного объекта культуры, 14 объектов дорожного хозяйства, одного объекта здравоохранения, одного объекта соцобслуживания, а также проведено благоустройство 20 общественных территорий. Кроме того, часть этой суммы пойдет на капремонт двух объектов культуры и завершение модернизации Альтиевского водозабора.

В 2024 году Ингушетия также получила средства на развитие малого и среднего предпринимательства в сельскохозяйственной сфере путем создания дополнительно более 90 субъектов МСП.