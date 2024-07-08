Москва, 8 июля, 2024, 08:27 — ИА Регнум. Алексею Коврижкину, защищавшему бывшего полицейского Игоря Ляховца по делу журналиста Ивана Голунова, вернули статус адвоката. Такое решение принял Хамовнический суд Москвы, следует из электронной базы данных суда.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Иск Коврижкина А. Д. к негосударственной некоммерческой организации «Адвокатская палата города Москвы» удовлетворить», — указано в картотеке.

Согласно материалам дела, в иске юрист попросил признать незаконным заключение квалификационной комиссии адвокатской палаты от 7 октября 2020 года и решения совета адвокатской палаты от 12 октября 2020 года, по которым его лишили статуса адвоката.

Как сообщало ИА Регнум, журналиста Ивана Голунова задержали в июне 2019 года в Москве. При обыске у него якобы обнаружили наркотики. В конце января 2020 года задержали и поместили под арест пятерых подозреваемых — экс-сотрудников полиции УВД по ЗАО Москвы.

Голунова признали потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. По версии следствия, журналисту подбросили наркотики ради повышения служебных показателей.

Судебное следствие в отношении бывших полицейских завершили в апреле 2021 года. В мае того же года Мосгорсуд приговорил пятерых бывших сотрудников полиции к срокам от пяти до 12 лет колонии. Наиболее строгое наказание получил экс-глава отдела по борьбе с оборотом наркотиков в Западном административном округе Москвы подполковник Игорь Ляховец. Его суд приговорил к 12 годам заключения с лишением звания.

При этом ещё трое обвиняемых получили по восемь лет заключения и ещё один — пять лет. Их всех также лишили званий и права занимать государственные должности.

Суд огласил только вводную и резолютивную части приговора, так как в деле были материалы под грифом «совершенно секретно», из-за чего в суде открыто не сообщалось об обстоятельствах совершенного преступления.