Москва, 8 июля, 2024, 07:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил участников торжественных мероприятий, посвященных 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Глава государства отметил, что БАМ является важной, неотъемлемой составляющей единой транспортной системы страны. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

БАМ помог открыть для экономики России перспективные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, а для Евразии обеспечил надёжный транспортный маршрут, подчеркнул глава государства.

Путин заявил, что жизнь доказала востребованность этой стратегической магистрали, поэтому на повестке дня стоит вопрос о дальнейшей модернизации БАМа и Транссиба, повышении их пропускной способности и обновлении железнодорожной инфраструктуры.

Как сообщало ИА Регнум, российское правительство утвердило третий этап модернизации Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссиба до 2035 года. На эти цели направят более 3,7 трлн рублей. Об этом 2 мая, открывая оперативное совещание с вице-премьерами, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.

История современного БАМа началась в 1974 году, когда его объявили Всесоюзной ударной комсомольской стройкой, на которой задействовали в общей сложности более 2 млн человек. Им пришлось преодолеть 11 полноводных рек и семь крупных горных хребтов. БАМ пересекает три часовых пояса и шесть регионов России.