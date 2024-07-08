Путин поздравил участников празднования 50-летия начала строительства БАМ
Путин: БАМ помог открыть надёжный транспортный маршрут для всей Евразии
Москва, 8 июля, 2024, 07:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил участников торжественных мероприятий, посвященных 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Глава государства отметил, что БАМ является важной, неотъемлемой составляющей единой транспортной системы страны. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
БАМ помог открыть для экономики России перспективные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, а для Евразии обеспечил надёжный транспортный маршрут, подчеркнул глава государства.
Путин заявил, что жизнь доказала востребованность этой стратегической магистрали, поэтому на повестке дня стоит вопрос о дальнейшей модернизации БАМа и Транссиба, повышении их пропускной способности и обновлении железнодорожной инфраструктуры.
Как сообщало ИА Регнум, российское правительство утвердило третий этап модернизации Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссиба до 2035 года. На эти цели направят более 3,7 трлн рублей. Об этом 2 мая, открывая оперативное совещание с вице-премьерами, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.
История современного БАМа началась в 1974 году, когда его объявили Всесоюзной ударной комсомольской стройкой, на которой задействовали в общей сложности более 2 млн человек. Им пришлось преодолеть 11 полноводных рек и семь крупных горных хребтов. БАМ пересекает три часовых пояса и шесть регионов России.