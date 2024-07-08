Вашингтон, 8 июля, 2024, 07:00 — ИА Регнум. В США уволили ведущую радио Лофул-Сандерс. Выяснилось, что она самостоятельно договаривалась и организовывала интервью с президентом Джо Байденом и провела его по вопросам, написанным Белым домом. Руководство радиостанции WURD не знало об этом.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

В заявлении, которое распространила радиостанция, говорится, что вопросы для интервью были определены заранее, а это «противоречит принципу сохранения независимости и подотчетности только слушателям» WURD Radio. Отмечается, что руководство компании достигло с Лофул-Сандерс взаимного соглашения «о расставании».

Радио WURD стало первым, в котором появилось интервью Джо Байдена после дебатов с Дональдом Трампом.

Как сообщало ИА Регнум, теледебаты между Трампом и Байденом прошли 27 июня. Перед их началом оппоненты не стали обмениваться рукопожатиями.

Байден в интервью радиоведущему из Милуоки Эрлу Инграму признал, что «облажался» на теледебатах.

Многие сторонники Демократической партии сочли речь действующего президента провальной. Они указали на то, что американский лидер постоянно запинался и путался, отвечая на вопросы.

Представители Демократической партии настаивают на том, чтобы президент США Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов главы государства.