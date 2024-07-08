Владивосток, 8 июля, 2024, 04:52 — ИА Регнум. Из Владивостока вышли в море корветы «Резкий» и «Громкий». Они проведут совместные учения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщили в ТОФ.

Cesare Корабли ТОФ. РФ

В рамках учений корветам предстоит провести ряд мероприятий в АТР, в том числе поиск и уничтожение подводных лодок условного противника. «Резкий» и «Громкий» отработают в море совместные алгоритмы действий по противовоздушной и противодиверсионной обороне.

События учений начали разворачиваться сразу при выходе из Владивостока. Экипажи отработали экстренную подготовку к бою и походу, а также провели тренировку по отражению атаки беспилотников условного противника.

Перед выходом на учения в АТР один из корветов принял на борт вертолёт Ка-27ПС.

Как сообщало ИА Регнум, в июне российские и египетские военные корабли провели совместные учения в Средиземном море. В ходе манёвров отработали формирование отряда боевых кораблей в назначенном районе, провели тренировки по связи и обеспечили полёты палубных вертолётов. От Египта участвовал фрегат «Аль-Кадир». Совместную тренировку в ТОФ назвали очередным практическим шагом в сфере укрепления российско-египетского военно-морского сотрудничества.

Атомные подводные ракетные крейсеры «Северодвинск» и «Орёл» Северного флота выполнили практическую ракетную стрельбу по «противнику» в Баренцевом море. Учения прошли в соответствии с планом боевой подготовки.