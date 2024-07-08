Москва, 8 июля, 2024, 04:02 — ИА Регнум. На Украине в зоне проведения спецоперации российские бойцы ликвидировали наёмника из Бразилии с позывным Sierra. Об этом написал в Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок.

Иван Шилов ИА Регнум Наемники на Украине

Военкор отметил, что бразильский наёмник вёл собственный YouTube-канал и для создания контента отправился на «сафари на русских».

«Обратно уехал в цинке», — написал Котенок.

Как сообщало ИА Регнум, у Следственного комитета России есть сведения об участии в боевых действиях на стороне Украины более 3100 наёмников.

По данным Минобороны РФ, почти 6 тыс. иностранных наёмников, прибывших на Украину, убиты. Больше всего трупов получила Польша. Из Румынии прибыло 784 наёмника, уничтожено 349. Следственный комитет России объявил в розыск более 700 иностранных наёмников, воевавших и воюющих на стороне ВСУ, часть из них заочно арестована.

В результате удара российских военных по подконтрольному Киеву посёлку Курахово в ДНР погибли четыре колумбийских наёмника, воевавших за ВСУ. Родственники погибшего 28-летнего Мартинеса Васкеса отметили, что никаких официальных уведомлений от украинских властей не получили.