Будапешт, 8 июля, 2024, 03:14 — ИА Регнум. Политическое движение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «Патриоты Европы» привлекло необходимое количество партий, чтобы его признали фракцией в парламенте Европейского союза. Как сообщило AFP, к движению присоединились Датская народная партия и фламандская националистическая партия «Фламандский выбор».

Иван Шилов ИА Регнум Виктор Орбан

Движение «Патриоты Европы» таким образом обеспечило себе уже 23 места в Европарламенте — этого достаточно для признания.

Ранее к движению присоединились австрийская крайне правая Партия свободы (FPOe), центристская ANO бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, Партия свободы (PVV) голландского антиисламского политика Герта Вилдерса, португальская крайне правая партия Chega и испанская Vox.

Ещё одним союзников движения Орбана в Европарламенте после второго тура выборов в парламент Франции может стать «Национальное объединение».

Издание отметило, что Орбан со своим движением стремится стать главной силой правых взглядов в ЕП. Помимо прочего, «Патриоты Европы» намерены добиваться прекращения поддержки Украины.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранним утром 8 июля прибыл в Пекин, где продолжится его «мирная миссия». Он встретится с лидером КНР Си Цзиньпином.

После своей поездки в Москву Орбан заявлял, что намерен провести ряд встреч, которые будут настолько же неожиданными, как и переговоры с президентом России Владимиром Путиным. А глава венгерского МИД Петер Сийярто в опубликованном 7 июля видеообращении отметил, что Венгрия усилит миротворческую миссию, поэтому европейским политикам, выступающим за военное решение конфликта на Украине, лучше «пристегнуть ремни» в ожидании её дальнейших действий.