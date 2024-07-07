Киев, 8 июля, 2024, 02:00 — ИА Регнум. На Украине ночью 8 июля воздушную тревогу объявили в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Также сирены взвыли в подконтрольных Киеву районах Запорожской области и Донецкой Народной Республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены предупредили об опасности с воздуха население Полтавской области в 01:37 мск. В Сумской и Днепропетровской областях тревогу объявили в 01:38.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине ночью 8 июля на фоне объявленной воздушной тревоги взрывы прогремели в городах Николаеве и Харькове.

Российские военные нанесли удары по украинскому нефтеперерабатывающему заводу и хранилищу топлива, а также складу авиационных средств поражения и стоянке дронов Bayraktar, сообщил 6 июля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.