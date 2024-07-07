Париж, 8 июля, 2024, 01:41 — ИА Регнум. Во Франции на митинге в Париже после объявления результатов второго тура досрочных выборов в парламент страны полиция для пресечения беспорядков применила слезоточивый газ. Митингующие начали громить магазины. Подробности с акций протеста сообщили «Известия».

Цитата из видео на YouTube Работа полиции Франции на протестах в Париже

Полицейские оцепили улицы в центре Парижа. Протестующие подожгли несколько велосипедов и забросали правоохранителей бутылками и камнями. После этого полицейские применили слезоточивый газ.

На улицах в центре Парижа митингующие начали громить магазины.

Как сообщало ИА Регнум, во втором туре внеочередных парламентских выборов во Франции лидирует левое объединение «Новый народный фронт». Журналисты приводят предварительные данные, согласно которым левый альянс получит от 175 до 205 мест, что больше, чем у его основных конкурентов. На второй позиции расположился президентский блок «Вместе» Эммануэля Макрона, он может получить от 150 до 175 мест.

Обращения к нации по итогам прошедших досрочных выборов в Национальное собрание Франции президента Эммануэля Макрона не будет 7 июля. Он намерен принять необходимые решения после получения более точных сведений о распределении мандатов в новом парламенте.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что по итогам второго тура выборов в парламент страны подаст в отставку.