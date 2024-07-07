Санкт-Петербург, 7 июля, 2024, 23:57 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково после приземления при движении по взлетно-посадочной полосе задымился двигатель у самолёта авиакомпании «Ямал», который прилетел из Салехарда. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Дарья Драй ИА REGNUM Аэропорт Пулково

Предварительно известно, что задымление двигателя произошло в бортовой части самолёта.

Пассажиров и экипаж оперативно эвакуировали. Удалось не допустить возгорания самолёта, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, самолёт А-321, летевший рейсом из Москвы в Минеральные Воды, экстренно приземлился в Волгограде после того, как подал сигнал тревоги. Причиной вынужденной посадки стало самочувствие пассажира.

Самолёт, следовавший рейсом из Сочи в Екатеринбург, подал сигнал тревоги. О внештатной ситуации командир корабля сообщил, пролетая над Каспийским морем. На борту воздушного судна началось задымление в багажном отсеке. Это произошло спустя час после вылета.