Париж, 7 июля, 2024, 21:39 — ИА Регнум. Во втором туре внеочередных парламентских выборов во Франции лидирует левое объединение «Новый народный фронт», сообщает французский телеканал BFMTV.

Журналисты приводят предварительные данные, согласно которым левый альянс получит от 175 до 205 мест, что больше, чем у его основных конкурентов. На второй позиции расположился президентский блок «Вместе» Эммануэля Макрона, он может получить от 150 до 175 мест.

Аутсайдером в тройке основных сил, по данным телеканала, оказались правая коалиция «Национальное объединение» — от 115 до 150 мест. Между тем, близкая к этой политической силе правоцентристская партия «Республиканцы» расположилась на четвёртом месте — у них будет 60-70 мест в парламенте.

Всего в Национальном собрании 577 депутатских мест.

Ранее бельгийское телевидение, опубликовав данные экзитполов, поместило на первое место на парламентских выборах коалицию правых из альянса «Национальное объединение» и партии «Республиканцы», которая всего может получить до 228 мест из 577 по итогам второго тура.