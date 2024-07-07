Брюссель, 7 июля, 2024, 21:07 — ИА Регнум. Правые из партий «Национальное объединение» и «Республиканцы» лидируют на выборах во Франции, сообщает бельгийский телеканал RTBF со ссылкой на данные экзитполов.

Marie-Lan Nguyen

Основная борьба развернулась между тремя политическими силами. По данным бельгийских журналистов, «Национальное объединение» и правоцентристская партия «Республиканцы» могут получить до 228 мест в парламенте Франции из 577 по итогам второго тура.

Левая коалиция «Новый народный фронт» может получить до 180, блок «Вместе» президента Эммануэля Макрона — до 150 мест. При этом ни одна из партийных коалиций не набирает абсолютного большинства.

7 июля во Франции проходит второй тур парламентских выборов. Последние избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени (21:00 мск). Явка на 17:00 составляла почти 60%, что является рекордным показателем с 1981 года.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что внеочередные парламентские выборы во Франции не очень сильно напоминают демократию, а второй тур, вероятно, «задуман был ровно для того, чтобы манипулировать волеизъявлением избирателей в ходе первого тура, когда какие-то кандидаты могут свои кандидатуры снять». Министр отметил, что применяются способы расчистить дорогу для победы определённых сил.