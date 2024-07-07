Будапешт, 7 июля, 2024, 20:44 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в понедельник, 8 июля, прибудет в Китай, сообщил венгерский портал 444. hu, ссылаясь на свои источники.

Официальное интернет-представительство президента России

«После Киева, Москвы и Азербайджана Виктор Орбан отправится в Китай. Согласно планам, премьер-министр Венгрии прибудет в азиатскую страну на рассвете в понедельник», — говорится в сообщении.

Также портал отмечает, что на момент публикации материала военно-правительственный самолёт Dassault Falcon 7X следовал из Будапешта в Пекин, это подтверждают сайты радиолокационного слежения.

Правительство и администрация премьера пока никак не комментировали эту информацию.

Как передавало ИА Регнум, после своей поездки в Москву Орбан заявлял, что намерен провести ряд встреч, которые будут настолько же неожиданными, как и переговоры с президентом России Владимиром Путиным. А глава венгерского МИД Петер Сийярто в опубликованном 7 июля видеообращении отметил, что Венгрия усилит миротворческую миссию, поэтому европейским политикам, выступающим за военное решение конфликта на Украине, лучше «пристегнуть ремни» в ожидании её дальнейших действий.

5 июля в Кремле состоялась встреча Путина и Орбана, который прибыл в Россию для продолжения «мирной миссии». По итогам переговоров премьер Венгрии назвал обеспечение мира в Европе главной задачей Венгрии, которая до конца года будет председателем в Совете ЕС. Он пояснил, что позиции России и Украины сильно отличаются друг от друга, поэтому для урегулирования конфликта потребуется много шагов.

На Западе венгерского премьера подвергли критике. В частности, его визит в Россию решительно осудил канцлер Германии Олаф Шольц. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Венгрия якобы не имеет права взаимодействовать с Россией от лица Евросоюза, а глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что у Орбана нет мандата ЕС на визит в Россию.