Санкт-Петербург, 7 июля, 2024, 19:49 — ИА Регнум. Из-за обрушившегося на Санкт-Петербург грозового фронта четыре самолёта, которые следовали в международный аэропорт Пулково, были отправлены на запасные аэродромы. Об этом проинформировал пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Из-за прохождения грозового фронта через воздушную гавань четыре самолёта, следовавших в Пулково, по данным на 19:15 МСК, «ушли» на запасные аэродромы. На вылет задержано 13 рейсов (задержка — менее часа). Аэропорт Пулково работает штатно, в усиленном режиме, ситуация носит временный характер», — написал представитель Росавиации в Telegram-канале.

Позже Кореняко сообщил, что грозовой фронт покинул район аэропорта. Воздушная гавань принимает суда, а задержанные рейсы готовятся к вылетам.

Как передавало ИА Регнум, 6 июля «Аэрофлот» на фоне непогоды в Москве и области перенёс ряд рейсов. Тогда аэропорт Шереметьево перенёс или отменил более 30 вылетов. По данным региональных СМИ, многие приехавшие в эту ночь пассажиры опоздали на свои рейсы. Аналогичная ситуация сложилась и в аэропорту Внуково, где задержался вылет рейсов в Минск, Сочи, Санкт-Петербург, Сургут, Вологду и Ташкент.