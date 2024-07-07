Вашингтон, 7 июля, 2024, 20:10 — ИА Регнум. Необходимо прекратить поставки зенитных ракетных комплексов Patriot Киеву, поскольку они оказались бессильны против гиперзвуковых ракет РФ, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X.

Darkone

«Два миллиарда долларов американских налогоплательщиков испарились в результате одного удара. Американские системы Patriot являются приоритетными целями для россиян и беззащитны против гиперзвуковых ракет», — отметил он.

Предприниматель подчеркнул, что в странах Евросоюза осталось меньше сотни таких систем.

«Может быть, хватит бросать миллиарды в чёрную дыру?» — заключил он.

Накануне командующий войсками ПВО-ПРО, генерал-лейтенант Андрей Семёнов заявил, что ЗРК Patriot производства США не способны не только прикрыть объекты обороны, но и защитить самих себя. По словам офицера, высокие боевые возможности российских средств ПВО получили подтверждение в ходе спецоперации по отражению ударов всех типов средств воздушного нападения.

7 июля Минобороны России опубликовало видео с уничтожением двух установок Patriot под Одессой. Расчёт оперативно-тактического комплекса «Искандер» уничтожил две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 16 мая ВКС России, успешно применив гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», уничтожили комплекс Patriot в Киеве. Западные СМИ отмечали, что Patriot безуспешно выпустил по ракете «Кинжал» 32 ракеты класса «земля — воздух» стоимостью около $3 млн каждая.

Военный эксперт, офицер запаса Александр Михайловский пояснил, что уничтожению Patriot способствовали уникальные возможности гиперзвуковой ракеты «Кинжал» и тактика российских военных по обнаружению украинских систем ПВО.

В конце июня лидер киевского режима Владимир Зеленский признал, что поставленные Украине американские ЗРК Patriot оказались бессильны перед российскими корректируемыми авиационными бомбами.