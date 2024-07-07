Москва, 7 июля, 2024, 19:28 — ИА Регнум. Температура воздуха в Москве 8 и 9 июля прогреется до плюс 31 градуса, сообщила 7 июля пресс-служба главного управления МЧС России по столице в своём Telegram-канале.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в дневные часы 8 и 9 июля в Москве ожидается сильная жара 30 — 31 градус», — сказано в сообщении.

Спасатели призвали москвичей надевать одежду из натуральных тканей и головные уборы, пить больше воды и по возможности держаться в тени. Кроме того, в МЧС рекомендовали исключить в этот день обращение с открытым огнём.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд информировал, что на следующей неделе в ряде регионов России ожидается аномально высокая температура.

По прогнозам эксперта, столбик термометра может подняться до +42 градусов в таких регионах, как Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях. В Краснодарском крае температура воздуха может достичь +41 градуса. В то же время в Ростовской области и Ставропольском крае ожидается аномальная жара с сильным дождём и ветром.

Жара также ожидается на юге Дальнего Востока. В Республике Бурятия столбик термометра может достичь отметки в +37 градусов, в Забайкальском крае — от +39 до +41 градуса.