Берлин, 7 июля, 2024, 19:08 — ИА Регнум. Бывший футболист мадридского «Реала» немец Тони Кроос заявил, что не вернётся жить в Германию после завершения своей игровой карьеры из-за миграционных проблем в стране, изменивших ситуацию с безопасностью. Об этом сообщила немецкая газета Bild.

Steindy

«Я по-прежнему считаю Германию великой страной. Нам очень нравится там находиться, но это уже не та Германия, какой она была, может быть, 10 лет назад. Чувство безопасности пропало», — отметил спортсмен во время разговора с изданием. Он заметил, что охотнее отпустил свою дочь прогуляться по улицам в Испании, чем в крупном немецком городе.

Кроос также добавил, что ситуация с подорвавшейся из-за миграционных проблем безопасностью в стране — не единственная причина, из-за которой он хочет остаться в Испании. Футболист добавил, что для него также играет роль погода. Спортсмен отметил, что последние несколько летних сезонов были хорошими, благодаря чему он чувствует себя в Мадриде «как дома».

Кроос является воспитанником немецкой «Баварии», в составе которой он трижды выигрывал чемпионат и Кубок Германии и дважды брал Суперкубок страны. В 2014 году он принял решение уйти в «Реал». Всего за национальную команду он выступил в 114 матчах, забив 17 голов и отдав 21 результативную передачу.

В пятницу, 5 июля, сборная Испании обыграла команду Германии со счётом 2:1, тем самым выйдя в полуфинал чемпионата Европы-2024. Этот матч стал последним в карьере 34-летнего футболиста.

Как передавало ИА Регнум, 7 июля стали известны все полуфинальные пары чемпионата Европы по футболу. Одной из последних в полуфинал попала сборная Нидерландов, одержавшая победу над командой Турции.