Вашингтон, 7 июля, 2024, 19:35 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский всерьёз задумался над тем, чтобы снять с должности главнокомандующего вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского и заменить его другим генералом. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

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«Похоже, сейчас Зеленский хочет избавиться от Сырского и заменить его кем-то», — сказал Джонсон.

Сырского обвиняют в неудачах украинской армии на фронте. По мнению эксперта, действующий главком ВСУ допустил критические тактические ошибки. В частности, перед началом наступления российской армии в Харьковской области он не укрепил линии обороны. Это вызвало недовольство со стороны Зеленского, добавил аналитик.

Помимо этого, Джонсон заявил, что в настоящий момент Сырский не обладает достаточным количеством солдат для сдерживания Вооружённых сил России. И этот факт тоже нельзя назвать положительным для действующего главкома ВСУ, подчеркнул он.

8 февраля лидер киевского режима уволил Валерия Залужного с поста главкома ВСУ и назначил на его место Александра Сырского.

В марте стало известно о том, что бойцы элитных подразделений ВСУ оказались недовольны таким действием. Командир разведгруппы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии Максим Шевцов отметил, что нужно сменить Зеленского, а не Залужного. Он добавил, что глава киевского режима чувствует: у него рейтинг на нуле, тогда как у экс-главкома Залужного — высокий.