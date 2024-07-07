Иркутск, 7 июля, 2024, 18:01 — ИА Регнум. В Иркутской области утонули трое подростков, сообщает Следственно управление СК России по региону.

Владимир Трефилов/РИА Новости

По информации ведомства, 7 июля в городе Зиме в реке утонул подросток 2009 года рождения. Мальчика унесло течение после того, как он поскользнулся, уточнили в СК.

Вместе с этим 7 июля в Чунском районе в посёлке Весëлый на реке Чуне в районе моста утонули двое подростков.

«Местные жители пытались найти в воде 12-летнюю девочку и 14-летнего мальчика, но безрезультатно», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Следствием по данным фактам проводятся проверки по признакам преступлений, предусмотренным ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), сообщили в СУ СК по региону.

Отмечается, что поисковые мероприятия по обнаружению тел несовершеннолетних продолжаются.

Как передавало ИА Регнум, восьмилетний мальчик утонул, пытаясь спасти 16-летнюю сестру во время купания в реке Шегарка в Томской области. По информации следствия, 27 июня мальчик вместе со своей 16-летней сестрой и малолетними друзьями направились на берег реки Шегарки рядом с селом. Находившиеся неподалёку взрослые обратили внимание на шум и попытались спасти детей, но вовремя из воды достали только девочку.