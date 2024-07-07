Москва, 7 июля, 2024, 18:19 — ИА Регнум. Съезд международного совета Всемирного фестиваля молодёжи (ВМФ) 2024 года объединил молодёжных лидеров из более 100 стран мира, сообщили в пресс-службе фестиваля.

ВФМ-2024 / WYF 2024/Кадр из Telegram — канала

С 6 по 9 июля в Москве проходит III съезд международного совета дирекции Всемирного фестиваля молодёжи. Он объединяет представителей международных амбассадоров ВМФ-2024 и Национальных комитетов, а также руководителей детских и молодёжных организаций из более чем 100 стран.

В первый день участники съезда проанализировали итоги ВФМ-2024, а также обсудили идеи по развитию международного молодёжного сотрудничества в рамках деятельности после окончания фестиваля.

В пресс-службе сообщили, что для поддержки общественно значимой деятельности иностранной молодёжи за рубежом будет организован грантовый конкурс. Его участники смогут представить свои проекты в сферах добровольчества, образования и просвещения, медиакоммуникаций, культуры, науки и инноваций, социальной справедливости, развития институтов гражданского общества.

Также в рамках сохранения наследия ВФМ–2024 продолжится реализация программы «Культурное шефство». На ВФМ за каждой иностранной делегацией были закреплены курирующие регионы РФ. Молодые россияне помогали зарубежной молодёжи поближе познакомиться с историей, традициями и культурой народов нашей страны и провели более 280 совместных мероприятий.

По поручению Президента России Владимира Путина, программу будут реализовывать во всех 89 регионах России — в формате международных клубов дружбы. Благодаря этому проекту молодые россияне и представители зарубежной молодёжи расширят практику регулярных международных обменов.

Как сообщало ИА Регнум, Всемирный фестиваль молодёжи проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус». Фестиваль проходит в соответствии с указом Владимира Путина в целях развития международного молодёжного сотрудничества. Заявки на участие подавали около 300 тысяч человек из 190 стран мира.