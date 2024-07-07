Тель-Авив, Израиль, 7 июля, 2024, 17:53 — ИА Регнум. Израильтянин, госпитализированный несколько дней назад с воспалением мозга, которое вызвала поедающая мозг амёба Naegleria fowleri, скончался в больнице в городе Петах-Тиква, сообщило 7 июля издание Times of Israel.

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Как говорится в материале, 26-летнего мужчину госпитализировали 4 июля в больницу «Бейлинсон» в тяжёлом состоянии с амёбным менингоэнцефалитом после того, как он искупался на одном из пляжей на озере Кинерет в северной части Израиля. В больнице отметили, что мужчина скончался, несмотря на вовремя оказанную медицинскую помощь.

Сотрудники минздрава Израиля позже взяли пробы на пляже, где купался мужчина, но не нашли никаких признаков наличия в воде амёбы Naegleria fowleri.

Как передавало ИА Регнум, в июле 2023 года пятнадцатилетий подросток скончался в индийском штате Керала в результате инфекции мозга, которая была вызван амёбой Naegleria fowleri. Заражение несовершеннолетнего произошло в загрязненных водах около Алаппужа на юго-востоке Индии. Это стало пятым случаем заражения подобной инфекцией в Керале.

Тогда же в городе Лахор в Пакистане 30-летний Мустафа Шафик скоропостижно умер, заразившись этой же амёбой. Мужчину доставили в больницу, но через два дня, 4 июля он скончался.

Паразит известен как «поедающая мозг» амёба, которая заражает людей, когда вода с ней попадает в организм через нос. Обычно это происходит во время плавания, ныряния в озерах и реках. За последние 60 лет в мире зарегистрированы почти 400 случаев этой болезни, 97 процентов пациентов скончались. В России заражений амебой не фиксировали ни разу.