Челябинск, 7 июля, 2024, 17:30 — ИА Регнум. В Челябинской области нашли 9-летнего мальчика, который 6 июля ушёл из дома и пропал, сообщили 7 июля в пресс-службе регионального главного управления МВД РФ.

Global Look Press

«Пропавший в Еманжелинске 9-летний мальчик найден», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что багодаря качественной и кропотливой работе сотрудников полиции, а также налаженному эффективному взаимодействию с иным структурами и неравнодушной общественностью было установлено его местонахождение.

«Мальчик после прогулки ночевал у своего друга, не поставив в известность своих родителей. Полицейские проведут с ним профилактическую беседу о недопустимости такого поведения», — добавили там.

Как передавало ИА Регнум, 30 июня в Санкт-Петербурге спасатели нашли семилетнюю девочку, пропавшую во время водной прогулки с отцом и братом. Отец с дочерью и 13-летним сыном плавали на надувной лодке в акватории Финского залива. Мальчик выпал за борт, отец прыгнул вслед, чтобы спасти ребёнка, а девочка осталась в лодке. Когда мужчина с сыном выбрались на берег, там обнаружили пустую лодку. Спасатели обнаружили девочку в прибрежной зоне спустя почти пять часов поисковой операции

В начале июня в Свердловской области нашли живыми пропавших несовершеннолетних брата и сестру. Ушедшие с дедом на рыбалку 13-летний мальчик и его 11-летняя сестра возвращались домой и заблудились, а затем у них разрядился телефон.